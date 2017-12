Uomo in fuga a piedi sull'Asse Mediano: scappava dalla polizia

Alcuni lo hanno visto attraversare a piedi l'Asse Mediano per poi dileguarsi nelle campagne circostanti. L'uomo era braccato dalla polizia: alcuni agenti, insospettiti dal suo atteggiamento nel corso di un controllo di routine, stavano ispezionando l'abitacolo della sua auto quando è scappato a piedi.

L'uomo ha quindi scavalcato il guardrail, attraversato la carreggiata opposta, ed è scomparso nelle campagne che costeggiano la strada.

A motivare l'atteggiamento sospetto e la fuga era una busta di plastica contenente 5 kg di marijuana che teneva nascosta sotto il sediolino posteriore della vettura, stupefacenti trovati e posti sotto sequestro dalle forze dell'ordine.

Indagini in corso per risalire all'uomo, così come provenienza e destinazione della droga trovata. A riportare la vicenda è il Meridiano.