Uomo nelle acque del Porto di Napoli: salvato dalla Guardia Costiera

Nella tarda mattinata di ieri, un uomo è caduto in mare nel Porto Di Napoli nei pressi di un’unità ormeggiata a Calata Porta Di Massa.

Sono state immediatamente attivate le procedure per le operazioni di soccorso con un salvagente. Ma a causa delle difficoltà dell'anziano, un ufficiale della Guardia Costiera Di Napoli si è gettato in mare per aiutarlo a salire sulla scaletta dell’unità.

L'uomo è stato poi affidato alle cure del personale medico del 118 giunto sul posto.