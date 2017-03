Meningite, c'è un nuovo caso: colpito un 40enne ora in rianimazione

Ieri sera il ricovero all’ospedale "Cotugno" di Napoli di un 40enne di Vico Equense, oggi i risultati delle prime analisi: si tratta di meningite da Emofilo di tipo B. L'uomo aveva iniziato ad avvertire febbre alta e un fortissimo mal di testa. Poi, racconta Il Mattino, la corsa all’ospedale De Luca e Rossano, poi al Santa Maria della Misericordia di Sorrento, dove dalla Tac è emersa un’infiammazione delle meningi. Immediato il trasporto al Cotugno.

Ora è in rianimazione, sotto sedativi. Al via anche la profilassi antibiotica delle persone a lui vicine. Tra i parenti, anche donne in stato di gravidanza a cui è stata consigliata una particolare cura antibiotica.