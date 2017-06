Paura in Piazza Enrico de Nicola: aggredisce un uomo seduto su una panchina

Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato Vicaria Mercato hanno arrestato un 43enne responsabile dei reati di lesioni personali gravissime, resistenza, lesioni a Pubblico Ufficiale e violazione della normativa sugli stranieri.

In Piazza Enrico De Nicola, i poliziotti hanno notato un uomo a terra con il capo sanguinante, e un cittadino extracomunitario che continuava violentemente a picchiarlo, prendendolo a calci e pugni. Gli agenti sono subito intervenuti.

L’uomo è fuggito, ma è stato raggiunto e bloccato in via Concezio Muzi dopo una colluttazione. La vittima, che è stata trasportata in ospedale per fratture in diverse parti del corpo e ferite lacero contuse con trauma cranico, era seduta su una panchina nei pressi della fontana di Castel Capuano, quando è stata avvicinata dal senegalese che ha cominciato ad aggredirla ferendola gravemente.

Il 43enne è stato arrestato ed ora in attesa del giudizio direttissimo.