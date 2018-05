Uomo gira nudo per strada: fermato a Torre del Greco

Un uomo è stato trovato a girare nudo per strada a Torre del Greco. La scoperta è stata fatta dagli abitanti del quartiere Montedoro che hanno visto un uomo aggirarsi tra gli isolati della zona completamente nudo. Intorno alle dodici una persona è stata vista camminare completamente senza controllo. In preda ad un vero e proprio delirio, girava e parlava da solo per il quartiere.

Così alcuni residenti hanno subito chiamato la polizia municipale per chiedere aiuto. Sul posto è arrivata una pattuglia dei caschi bianchi che ha iniziato le ricerche trovando l'anziano dopo poco. I vigili hanno calmato ed identificato l'uomo. Si tratta di un 57enne affetto da gravi disturbi psichici. Quando gli è stato chiesto chi fosse non ha saputo fornire nemmeno le proprie generalità. È stato accompagnato all'ospedale “Maresca” dove è stato sottoposto ad un trattamento sanitario obbligatorio.