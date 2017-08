Scoperto con una prostituta: scatta la multa da 80 euro

Qualche giorno fa, il via all'ordinanza anti prostituzione voluta dal sindaco di Nola Geremia Biancardi. Nelle scorse ore, la prima multa. Gli agenti della polizia municipale hanno infatti colto in flagranza di reato un uomo di Saviano mentre consumava un rapporto a pagamento con una rumena 24enne.

Per lui, è scattata la multa di 80 euro. Identico trattamento anche per la cittadina rumena con la proposta di espulsione.

Come ha spiegato il primo cittadino: "Questa situazione non è più tollerabile, crea disagio e rende difficile praticare in sicurezza alcune zone di Nola".