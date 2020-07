Tragedia in spiaggia: uomo muore dopo un malore improvviso

Tragedia in spiaggia sulla Costiera Amalfitana. Un uomo di 67 anni, originario di Cardito in provincia di Napoli, è morto a Maiori nella giornata di venerdì.

L’uomo - come riferisce SalernoToday - era in compagnia della moglie quando, improvvisamente, mentre era in mare, è stato colto da un malore improvviso. Sono risultati vani i tentativi prima dei bagnanti e poi dei sanitari della Croce Rossa di salvargli la vita.

Sul posto sono giunti anche i Carabinieri e gli agenti della Polizia Locale per ascoltare le testimonianze dei presenti e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Dopo gli accertamenti di rito, la salma è stata riconsegnata alla famiglia.

