Tragica scoperta nella serata di sabato a Marigliano, in provincia di Napoli. Un uomo sulla quarantina è stato trovato morto in un'auto parcheggiata in strada.

A lanciare l'allarme - come riferisce Marigliano.net - sono stati alcuni passanti.

Sul posto sono giunti i Carabinieri ed un'ambulanza, ma i tentativi di rianimazione sono risultati vani.

L'autopsia stabilirà le cause del decesso.