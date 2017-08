Dramma della solitudine: muore in casa, il cadavere scoperto dopo giorni

È morto tra le mura del suo appartamento senza che nessuno potesse aiutarlo. La tragedia è avvenuta in via Mazzini a Pompei.

L'uomo, 80 anni, non era sposato e non aveva figli. Poteva contare soltanto sull’aiuto della sorella ed è stata proprio quest’ultima a dare l’allarme in quanto non sentiva il fratello da giorni. Immediata la telefonata alle forze dell’ordine che hanno così scoperto il corpo senza vita sul pavimento.

La morte risalirebbe ad almeno cinque giorni prima della scoperta.