Piazza Garibaldi, ha un malore nel bar: muore 44enne

Piazza Garibaldi: entra in un bar con amici, ma poco dopo si accascia a terra e muore sul colpo stroncato da un malore. A perdere la vita, un 44enne di origini romane.

L'uomo, come riporta il Mattino, era giunto a Napoli in treno per assistere al match calcistico allo stadio San Paolo. Per il 44enne, il trasferimento all'ospedale Loreto Mare dove i sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso per arresto-cardio circolatorio.