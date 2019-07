Uomo si masturba in spiaggia a Capri: denunciato

Ieri mattina gli agenti del commissariato di Capri hanno denunciato uno srilankese di 23 anni, regolare sul territorio nazionale, per atti osceni in luogo pubblico. I poliziotti sono intervenuti a seguito della segnalazione di una donna che era stata avvicinata da un uomo il quale andava in giro compiendo atti di autoerotismo.

Gli agenti, grazie alle descrizioni fornite e a un'intensa ricerca, sono riusciti a rintracciare il 23enne fra la folla dei turisti e a bloccarlo.