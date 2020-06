"Uomo in mare", e il traghetto torna indietro per trarre in salvo il marittimo

Paura ieri sera sulla Vincenzo Florio, traghetto che ogni giorno collega Palermo e Napoli. Poco dopo la partenza della nave dal porto siciliano, alle 20.15, all'appello mancava un membro dell'equipaggio: a lanciare l'allarme era stata una passeggera, che avrebbe visto un uomo sulla trentina precipitare in mare.

La nave fa una prima inversione di rotta per le ricerche. Individua l'uomo, che muove un braccio per chiedere aiuto. Una scialuppa viene calata in mare per prestare i primi soccorsi al marittimo, poi trasbordato su una motovedetta della guardia costiera intorno alle 23.30.

"Dopo circa mezz’ora dalla partenza della nave – racconta a Federica Virga di PalermoToday un passeggero – mi sono accorto che stavamo invertendo la rotta. Ho chiesto a un membro dell’equipaggio che mi ha riposto, stravolto, che non trovavano uno di loro. Siamo rientrati fino all’imboccatura del porto per poi immediatamente virare nuovamente e rimetterci in rotta verso Napoli. Più o meno in corrispondenza del punto dove avevamo invertito la rotta la prima volta, la nave ha nuovamente effettuato la stessa manovra".

L'uomo è stato alla fine trasportato in ospedale, dove si trova in buone condizioni.