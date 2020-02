Uccide pedone e poi si costituisce: arrestato 24enne

A Ischia i Carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno arrestato per omicidio stradale e fuga del conducente un 24enne del posto.

Questa mattina, poco prima l’alba, il giovane era a bordo della sua auto a Lacco Ameno e mentre percorreva la via Provinciale Fango Lacco, in direzione Forio, ha investito un 64enne del posto che stava passeggiando sul ciglio della strada. Il conducente della vettura lo ha trascinato per circa 20 metri e poi è fuggito.

La vittima è stata notata poco dopo l'accaduto da un passante, che ha chiamato i Carabinieri e il 118. I militari hanno trovato sulla strada alcune parti dell’auto che ha investito il 64enne, mentre il personale sanitario intervenuto non ha potuto fare altre che constatarne il decesso.

L’autore si è costituito in caserma presso i Carabinieri di Ischia. Il 24enne - risultato positivo ai cannabinoidi - è stato tradotto in carcere in attesa di giudizio. L’auto è stata sequestrata.