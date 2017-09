Cimitero di Poggioreale, trovato un uomo impiccato con una corda

Un uomo impiccato è stato trovato all'interno del Cimitero di Poggioreale.

L'uomo, la cui identità è ancora sconosciuta, si è tolto la vita utilizzando una corda nei pressi di una cappella nel complesso Nuovissimo in via Santa Maria del Pianto, come riferisce Il Mattino.

A lanciare l'allarme è stato il custode del cimitero. Sul posto sono intervenute le volanti della Polizia ed i sanitari del 118, che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.