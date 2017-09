Corso Umberto: uomo dà in escandescenza pistola alla mano e con un ago in un braccio

Attimi di paura in Corso Umberto a Napoli, dove un uomo ha dato in escandescenza con una pistola in pugno e con un ago conficcato in un braccio.

Sul posto sono prontamente intervenuti i militari dell’Esercito del raggruppamento Campania, allertati dai passanti della presenza dell'uomo in forte stato di agitazione.

La pattuglia ha dapprima calmato l’individuo e convinto a posare l’arma a terra, risultata poi essere una pistola giocattolo.

Nel frattempo sono giunti sul posto i Carabinieri, che hanno trasportato l’uomo, sprovvisto di documenti, al vicino ospedale.