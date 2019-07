Uomo cade in un pozzo: è grave

Grave incidente capitato a un uomo a Sant’Antonio Abate. Intorno alle 20 di questa sera è caduto in un pozzo profondo intorno ai cinque metri. L'incidente è avvenuto nei pressi di via Stabia e via Sassola. L'uomo è caduto nel pozzo per ragioni ancora da stabilire. Ai soccorritori è risultato subito chiaro che il ferito fosse grave. Quando sono arrivati sul posto hanno trovato l'uomo privo di conoscenza.

I soccorsi

Per riuscire a estrarlo dal pozzo è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto sono intervenuti anche i sanitari del 118 che hanno prestato soccorso all'uomo per poi trasportarlo in ospedale. La prognosi al momento resta riservata. Sulla dinamica dei fatti stanno indagando le forze dell'ordine per stabilire se ci siano state delle mancanze nella segnalazione del pozzo.