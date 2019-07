Giovane si barrica in un palazzo nel cuore di Napoli: bloccato dai carabinieri

Un giovane di 21 anni, soggetto ai domiciliari, si è barricato in un palazzo nel cuore di Napoli, in zona San Liborio, a metà mattinata.

I carabinieri erano intervenuti inizialmente per una rissa segnalata in un panificio di via Pignasecca, dove il ragazzo aveva sferrato un pugno e poi fatto cadere lo scooter del proprietario.

Il giovane è poi scappato in via San Liborio e si è barricato al civico 15, dove vivono i nonni. Il 21enne è stato poi bloccato dai militari dell'Arma in via Concezione a Montecalvario, mentre fuggiva.

Sottoposto a perquisizione, il giovane non era armato. Il 21enne è stato arrestato.

Secondo quanto riferito da alcuni residenti della zona, non si tratterebbe del primo episodio con protagonista il ragazzo. La famiglia avrebbe chiesto scusa alle forze dell'ordine per quanto accaduto.

Ieri un altro episodio a Monterusciello

Si tratta del secondo episodio in meno di 24 ore, dopo quanto accaduto ieri a Monterusciello, dove un giovane di 24 anni è rimasto barricato per ore in casa, minacciando di far esplodere il palazzo con una bombola di gas, prima del blitz notturno dei carabinieri.