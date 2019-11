“C'è un uomo armato in ospedale”: l'allarme lanciato dal vigilante

Una decina di volanti della polizia hanno assediato l'ospedale Monaldi di Napoli pochi minuti fa. Gli agenti sono arrivati in seguito alla segnalazione di un vigilante. “C'è un uomo armato in corsia” ha denunciato l'addetto alla sicurezza. Subito i poliziotti hanno subito rintracciato e fermato l'uomo riuscendo poi a scoprire che in realtà non avesse con sé armi da fuoco.

Un allarme che ha paralizzato l'ospedale e su cui indaga l'ufficio prevenzione generale della Questura. Gli agenti in questi minuti stanno capendo quale atteggiamento abbia avuto l'uomo per indurre il vigilante a chiedere l'intervento delle forze dell'ordine. Secondo una prima ricostruzione l'uomo, un pregiudicato di via Scarlatti, voleva entrare in ospedale senza permesso e la guardia era convinta avesse un'arma e un giubbotto anti-proiettile addosso.

La nota dell'ospedale

"Le guardie giurate in servizio presso l'ospedale Monaldi, che ringrazio per la prontezza e per la professionalità, hanno agito secondo procedura e, di fronte al presunto allarme, hanno immediatamente attivato la macchina, a tutela della sicurezza degli utenti e del personale in servizio presso la struttura e hanno allertato le forze dell'ordine, che sono tempestivamente arrivate sul posto. Nonostante il momento concitato, tutto è stato gestito nel migliore dei modi grazie anche alla professionalità di tutto il personale che si è preoccupato di rassicurare l'utenza per evitare di generare il panico". È quanto si legge in una nota diffusa da Maurizio di Mauro, direttore generale dell'Azienda Ospedaliera dei Colli in merito a quanto accaduto oggi al Monaldi di Napoli.