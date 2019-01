"Fate presto, c'è un uomo armato che gira in città": arrestato 42enne

I carabinieri della tenenza di Cercola hanno arrestato per porto illegale d’arma da fuoco F.I., un 42enne di Marigliano già noto alle forze dell'ordine. I militari sono intervenuti dopo una telefonata al 112 che segnalava un uomo che si aggirava per le vie della città con la mano sulla cintola come se fosse armato. Intervenuti sul posto, lo hanno bloccato nonostante avesse tentato di fuggire alla guida di un’auto e lo hanno perquisito. L'uomo aveva in effetti una pistola carica, non sua né denunciata rubata, bensì di proprietà di un 58enne di Somma Vesuviana.

L’arma è stata sequestrata e F.I. tratto in arresto. Immediatamente dopo a somma vesuviana i carabinieri della locale stazione hanno perquisito l’abitazione del proprietario: in casa hanno rinvenuto un fucile carico detenuto illegalmente, 130 grammi di marijuana e 0,35 grammi di crack. L’uomo è stato tratto in arresto per detenzione illegale di arma e detenzione di stupefacenti a fini di spaccio. Dovrà chiarire, inoltre, come e perché la sua pistola fosse nelle mani altrui. Entrambi gli uomini sono stati tradotti in carcere.