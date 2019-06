Accoltellò un uomo a Castellammare: in manette un 25enne

C'erano dei motivi economici alla base del tentato omicidio dell'uomo accoltellato a marzo 2018 nella zona Mariconda a Castellammare di Stabia. A scoprirlo sono stati gli agenti del commissariato stabiese che oggi hanno stretto le manette ai polsi all'autore del tentato omicidio. Si tratta di Roberto Cimmino, 25 anni con precedenti di polizia e ritenuto vicino alle organizzazioni criminali della zona.

L'arresto

Gli agenti stabiesi, insieme a quelli di Torre Annunziata, gli hanno stretto le manette ai polsi rintracciandolo in un appartamento di via Cresti a Boscoreale. Gli agenti hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del tribunale oplontino. Cimmino è stato portato nel carcere di Poggioreale dove sosterrà l'interrogatorio di garanzia. Deve difendersi dall'accusa di tentato omicidio.