Università, la classifica del Sole 24 Ore: Napoli nelle retrovie

Nella nuova classifica stilata dal Sole 24 ore sulle migliori Università italiane, in testa il nord, con in vetta Verona, Trento, il Politecnico di Milano e Bologna.

La graduatoria tiene conto di 12 indicatori tradizionali che misurano i risultati di didattica e ricerca.

In ritardo il sud e Napoli con L'Orientale al 33esimo posto, La Seconda Università è al 56esimo, La Federico II al 57esimo e la Parthenope, che chiude la classifica tra le università statali al sessantunesimo. Decimo posto tra le non statali per Suor Orsola.

LA CLASSIFICA DEI MIGLIORI LICEI DI NAPOLI

