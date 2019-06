Universiadi, scatta il divieto di sosta e fermate in molte strade della città

Per consentire le manifestazioni previste dalla "Napoli XXX Summer Universiade", con ordinanza dirigenziale è stato stabilito il divieto di sosta con rimozione coatta e di fermata nelle seguenti strade:

- via Campegna dall’ingresso del poligono di tiro a via Cavalleggeri d’Aosta e nella zona adiacente la scuola “Giacinto Gigante” dal 24 giugno al 14 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze;

- via Labriola e viale dei Giochi del Mediterraneo tra via Labiola e via Barbagallo, dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze;

- viale Dohrn tra la Rotonda Diaz e Piazza della Repubblica, lato Circolo del Tennis dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze;

- via L. Napoletano, via Petri e via Argine direzione Napoli dal 24 giugno al 16 luglio 2019 e comunque fino a cessate esigenze.

I residenti, possessori di permesso di sosta nei settori a tariffa senza custodia interessati dai divieti di sosta e di fermata, sono autorizzati a sostare nei settori adiacenti a quelli interessati dai divieti.