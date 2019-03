Universiadi, De Iesu: in arrivo 600 uomini in più

Un totale di 600 uomini delle forze dell'ordine arriveranno a Napoli in occasione delle prossime Universiadi. È quanto ha annunciato all'Ansa il questore di Napoli, Antonio De Iesu a margine della cabina di regia per le Universiadi che si è svolta in Regione Campania. “Dobbiamo garantire la sicurezza agli atleti sulle navi e un sostenibile livello di sicurezza negli impianti durante le gare, gli allenamenti, nei percorsi per raggiungere gli impianti. Quindi ci aspetta una sfida forte e c'è un lavoro che stiamo facendo in pieno coordinamento con l'Aru a cui abbiamo dedicato un nostro ufficiale di collegamento, la dottoressa Casale”.

Il villaggio “galleggiante”

Uno degli elementi più complessi da gestire sul fronte della sicurezza è la gestione delle navi dove alloggerà una parte degli atleti. “All'interno della stazione marittima c'è un piano organizzativo e logistico con accessi selezionati e vigilati. Separiamo le aree di passaggio con un percorso privilegiato per gli atleti e uno dedicato ai crocieristi che sbarcano a Napoli e risalgono sulle navi. Ci sarà un buon numero di aggregazione da parte del ministero, perché non si può fare solo con quelli che abbiamo e arriveranno circa 600 uomini” ha concluso De Iesu.