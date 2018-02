Castellammare, al via la costruzione dell'unità anfibia per la Marina militare

Si è svolta oggi presso lo stabilimento Fincantieri di Castellammare di Stabia la cerimonia di impostazione che dà il via ai lavori sullo scalo dell’unità anfibia multiruolo. L'unità sarà consegnata nel 2022 e rientra nel programma navale per la tutela della capacità marittime della Difesa, avviato dal Governo nel maggio 2015. L'unità anfibia sarà lunga 215 metri e avrà una velocità massima di 25 nodi. La sua missione principale consisterà nel trasferimento di personale e veicoli militari in aree portuali e in zone non attrezzate. Tra gli eventuali impieghi in ambito civile si segnalano il supporto sanitario e ospedaliero e la fornitura di acqua e elettricità.



Il ponte è idoneo a ricevere veicoli ruotati di vario tipo, containers ed elicotteri e l’unità può assolvere molteplici missioni sia di tipo militare che civile. A bordo sarà presente un ospedale completamente attrezzato, con sale chirurgiche, radiologia e analisi, gabinetto dentistico, e zona degenza per 28 ricoverati gravi.