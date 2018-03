Un ulivo per ogni vittima innocente. Giovani contro la camorra a Secondigliano

Il ricordo delle vittime innocenti della criminalità passa per le giovani generazioni. Ed è da una scuola di Secondigliano, l'Istituto Comprensivo Sauro-Errico-Pscoli che ariva una nuova iniziativa. E' stata presentata l'iniziativa "Un ulivo per un sogno”. I ragazzi hanno presentato cartelloni con la storia di tutte le vittime della malavita. Presenti anche i genitori dei ragazzi uccisi per errore durante le faide dei clan. Gli studenti hanno poi piantato un ulivo per ognuna delle vittime.