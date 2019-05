Cardinale Sepe: "Abbiamo regalato un peluche a Noemi e recitato con lei il Padre Nostro"

"Abbiamo regalato un peluche a Noemi, avevamo saputo del suo desiderio di rivedere le sue bambole e abbiamo pensato di farle un regalo un po' diverso, ma che comunque le potesse piacere. Ha ammirato il peluche estasiata, era davvero felice. Poi abbiamo recitato un 'Padre Nostro', lei muoveva le labbra". Così il Cardinale Sepe, in visita a Noemi nell'ospedale Santobono, fornisce ulteriori dettagli sulle condizioni della piccola vittima innocente di un agguato in piazza Nazionale. Intanto le condizioni della bambina migliorano, come confermato dal primario dell'ospedale.