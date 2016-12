Un giovane di Giugliano nel reality della Rai

Ci sarà anche un giovane 14enne di Giugliano nel nuovo reality della Rai dal titolo “Il collegio”. Il programma andrà in onda il prossimo 2 gennaio su Rai due e tra i 18 concorrenti ci sarà anche Pietro Dell'Aquila. A renderlo noto è il sito “Il Meridiano news” che ha pubblicato la notizia nelle scorse ore. Il programma avrà come obiettivo un salto nel passato immergendo nove ragazzi e nove ragazze tra i 14 e i 17 anni in quella che era la scuola prima dell'avvento degli smartphone.

A giudicarli sarà un gruppo di docenti inflessibili all'interno del Collegio convitto di Celana a Caprino Bergamasco. Il tutto sarà ambientato negli anni 60', importando metodologie dell'epoca. Il programma è prodotto dalla Magnolia e la voce narrante sarà quella di Giancarlo Magalli. Il 14enne di Giugliano ritrova proprio Magalli dopo la partecipazione al suo programma “Fatti vostri” nel corso del quale l'anno scorso si esibì come cantante. Attualmente frequenta il liceo Cartesio di Giugliano.