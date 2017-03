Disagi nei trasporti: circola un bus su cinque

Dopo la giornata di sciopero dello scorso 8 marzo non sta andando meglio oggi a Napoli. Da questa mattina su 250 bus in dotazione all'Anm solamente una cinquantina stanno percorrendo le tratte cittadine. Diversi i disagi causati ai cittadini e non è ancora chiaro il motivo del disservizio. Secondo alcune fonti interne ai lavoratori dell'azienda di trasporti, si tratterebbe di una protesta “spontanea” di molti addetti dopo l'incontro avuto in Comune per discutere il nuovo piano industriale.

Un incontro che non ha soddisfatto gli addetti che starebbero organizzando ancora manifestazioni di protesta. La motivazione ufficiale è sempre legata al malfunzionamento di molti bus che restano fermi nei depositi perché spesso fuori uso. Resta comunque il clima di agitazione all'interno dell'azienda che potrebbe gravare sulle possibilità di mobilità dei cittadini.