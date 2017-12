Dal Vomero a Castellammare: i Carabinieri tolgono 4 tonnellate di botti dal mercato

Si attesta a circa 4 tonnellate e mezza il peso complessivo dei sequestri di fuochi illegali effettuati in questi giorni dai Carabinieri di Napoli e provincia in questi giorni. Nel pomeriggio le ultime operazioni prima del Capodanno. Al Vomero arrestato un 26enne del Rione Traiano già noto alle forze dell'ordine: fermato alla guida, è stato sorpreso a trasportare 130 'cipolle' e 50 chili di fuochi artificale. Il materiale è stato sequestrato, il giovane tradotto a Poggioreale. A Caivano i Carabinieri della locale tenenza hanno denunciato due uomini (un 58enne del posto e un 40enne livornese, pregiudicati), che avevano allestito due banchetti abusivi con complessivi 80 chili di materiale esplosivo.



A Casola di Napoli i carabinieri hanno denunciato per commercio abusivo e omessa denuncia di materiale esplodente un 18enne del luogo, incensurato, che aveva messo in vendita senza autorizzazione circa 20 kg di materiale pirotecnico. Per la messa in vendita senza autorizzazione di 180 chili dello stesso materiale, a Gragnano è stato denunciato un 52enne incensurato. A Castellammare di Stabia un 41enne e un 40enne sono stati denunciati perché avevano esposto in vendita 30 chili di materiale pirotcenico. Sempre a Castellammare sequestrati 60 chili di fuoco a due 39enni pregiudicati. I carabinieri di Ercolano con la locale Polizia Municipale hanno sequestrato 6 chili di fuoco a un 23enne incensurato del luogo, che provava a nasconderli in macchina. Sanzionati per 10mila euro due venditori ambulanti di materiale pirotecnico. Tutto il materiale sequestrato sarà distrutto.