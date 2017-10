Tre Ufo avvistati a Pozzuoli, gli esperti: “Scatti autentici”

Un suono molto forte, come una specie di allarme. Poi tre oggetti nel cielo, che hanno tenuto una particolare traiettoria curvilinea, con delle luci simili a quelle di led. È quanto riportano di aver sentito e visto tre giovani di Pozzuoli lo scorso 12 agosto, nella zona di Arco Felice.

Mentre uno dei ragazzi si è rifugiato in auto dallo spavento, gli altri due hanno scattato delle fotografie. Del caso, passato al setaccio dagli esperti del Centro Ufologico Mediterraneo, si è venuto a sapere soltanto oggi. Le immagini, analizzate dal Centro, vengono confermate come scatti autentici e non fotomontaggi: gli oggetti nel cielo immortalati assomigliano peraltro all'Ufo avvistato durante le missioni Apollo sulla Luna.

Si tratta di uno dei casi più interessanti documentati in Italia negli ultimi anni, e ad esso verrà dedicato un convegno in programma a Bacoli il prossimo 28 ottobre. Non manca il partito degli scettici: per molti non si tratta che di un drone probabilmente guidato dalla vicina base dell'Aeronautica.