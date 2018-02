Rapina finisce nel sangue, gioielliere spara e uccide un bandito

Tre uomini mascherati da Hulk si sono introdotti nella gioielleria Corcione di Frattamaggiore per una rapina. Il titolare del locale situato su corso Durante ha colpito con dei colpi di arma da fuoco uno dei rapinatori, che è morto sul colpo. Un poliziotto libero dal servizio è riuscito a bloccare un altro componente della banda.

Un altro complice è riuscito a darsi alla fuga. Sono in corso le ricerche per catturarli. Sul posto sono stati ritrovati due scooter abbandonati, probabilmente utilizzati dai malviventi per recarsi sul posto.

La strada era molto affollata quando si è verificata la rapina.