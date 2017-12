Rapina in strada a Panama: ucciso imprenditore napoletano

Marcantonio Salzano, 41enne originario di Casalnuovo, è stato ucciso a Panama con un colpo alla testa, durante una rapina. L'uomo, da 3 anni a Panama per lavoro (dirigeva una azienda di apparecchiature elettroniche), aveva appuntamento in strada con due ragazzini locali di 17 anni, per vendere un tablet.

Secondo quanto riferito dal giornale panamense Critica, Salzano era stato contattato da un soggetto soprannominato 'Gordo' ("Grasso").

Arrivato all'appuntamento, i due gli hanno teso una trappola, hanno preteso la merce senza pagare, mentre Salzano era in automobile. Dopo una colluttazione, un diciassettenne si è impossessato della pistola e ha sparato, togliendogli la vita.