Lite tra ragazzini finisce in tragedia: ucciso a coltellate un 17enne

Una lite tra giovanissimi è finita in tragedia a Gragnano, in via Vttorio Veneto. Un 17enne, N.M. residente a Pimonte, è stato accoltellato da un coetaneo ed è morto nell'ospedale di Castellamare di Stabia per le gravi ferite riportate. Ferito anche un 30enne sottoposto poi ad una delicata operazione.

Sul caso indaga la polizia.

ACCOLTELLAMENTO A PIAZZA BELLINI

Un uomo è stato accoltellato nel pomeriggio di ieri in piazza Bellini, nel centro storico di Napoli. L'uomo, un 37enne di Capo Verde, è stato trasportato all'ospedale Vecchio Pellegrini dove è sottoposto a intervento chirurgico per ferite profonde all'addome. E' caccia all'autore dell'aggressione.