Omicidio Emanuele Errico, fermati in Calabria i presunti assassini/VIDEO

Due fratelli di Ponticelli già noti alle forze dell'ordine, di 22 e 18 anni, ritenuti responsabili dell’omicidio a colpi d’arma da fuoco di Emanuele Errico e del tentato omicidio di Rosario Denaro, avvenuto il 26 aprile nel rione “Conocal”, sono stati fermati dai carabinieri.

Le indagini, condotte dai Carabinieri e coordinate dalla DDA di Napoli, hanno permesso di ricondurre il movente del gesto al contrasto tra bande di giovani per il predominio sugli affari illeciti nella zona, in particolare sulla spartizione dei proventi di reati predatori.

I due fermati si erano resi irreperibili dalla sera dell’agguato. Le indagini hanno evidenziato che in un primo momento si erano nascosti nella zona di Castel Volturno e che subito dopo erano stati ospitati a Poggioreale per poi passare, a inizio giugno, in un'altra abitazione dello stesso quartiere. Verso la fine di giugno le strade dei 2 in fuga si erano divise: il più grande con moglie e figli si era andato a nascondere in Calabria mentre del 18enne era sparita ogni traccia. All’inizio di luglio erano di nuovo insieme, a Scalea, in uno degli appartamenti di un parco di villette a schiera; insieme avevano cominciato a ideare un progetto di fuga all’estero. I carabinieri hanno organizzato rapidamente tutti i dettagli per la cattura, “coprendo” tutte le possibile vie di fuga. Il più giovane era stato bloccato mentre usciva a piedi in direzione di Scalea; stessa sorte per il fratello più grande, sorpreso nell’abitazione con la moglie e i due figli piccoli. Dopo le formalità i fermati, sono stati associati al carcere di Paola (CS). Il GIP di Paola ha convalidato il fermo e disposto per i 2 la custodia in carcere.