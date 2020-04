Omicidio di Ulderico Esposito, i tabaccai napoletani: "Condanna a 8 anni è troppo lieve"

“Una pena troppo mite che aggiunge dolore a dolore”. Queste le parole del presidente provinciale della Federazione Italiana Tabaccai di Napoli, Francesco Marigliano che, a nome dell’intera categoria, esprime sconcerto per la condanna a otto anni di reclusione di Alfred Idimudia, responsabile della morte del tabaccaio Ulderico Esposito.

“Una scomparsa, quella di Ulderico, che ha lasciato ammutolita l’intera categoria dei tabaccai e a cui adesso – prosegue Marigliano - si somma lo sconcerto per una condanna davvero troppo lieve. Ci aspettavamo una pena esemplare e invece solo otto anni di carcere per un delitto efferato che ha spento la vita di un onesto commerciante. Una sentenza che non può lasciare indifferenti”.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

“Furti, rapine, estorsione, contrabbando, noi tabaccai, da sempre colpiti da ogni forma di criminalità, abbiamo a che fare giornalmente con tutto questo - sottolinea il Presidente della FIT di Napoli – ma di fronte ad azioni di inaudita violenza come quella che ha causato la scomparsa di Ulderico avremmo voluto udire una risposta più chiara e convincente. Tutti i tabaccai campani ed io ci associamo alle parole di delusione e amarezza espresse da Daniela, Alessia e Lucia, moglie e figlie di Ulderico. Così come abbiamo fatto finora – conclude Francesco Marigliano - continueremo ad essere al loro fianco per onorare la memoria del collega ucciso”.