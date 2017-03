Agguato in pieno giorno nel napoletano: ucciso un 53enne

Antonio Vitale, 53 anni, ritenuto un elemento di spicco del clan Cennamo, è stato ucciso in un agguato avvenuto intorno alle 11.15 del mattino a Crispano, nei pressi della sua abitazione.

La vittima aveva numerosi precedenti anche per associazione a delinquere di stampo camorristico.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Casoria, che stanno raccogliendo sul posto elementi utili per ricostruire la dinamica dell'omicidio e risalire ai killer.

GUERRA TRA PEZZELLA E CENNAMO – Secondo gli inquirenti in un futuro molto prossimo Vitale – come riportato da Internapoli – avrebbe potuto avere un ruolo crescente nel clan d'appartenenza. Una possibile scalata ai vertici dovuta soprattutto alla recente morte, per malattia, del boss Antonio Cennamo detto "Tanuccio 'o malommo".

Foto Ansa