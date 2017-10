Omicidio Jaksic, Juliya era morta da giorni: ricercato un cittadino marocchino

Indagini in corso per far luce sulla morte di Juliya Jaksic, 38 anni del Montenegro, ma residente nel Pallonetto a Napoli, trovata senza vita in una abitazione nel casertano a Cervino. Il corpo della donna era in avanzato stato di decomposizione, riverso a terra in bagno, senza alcun documento, con una ferita da arma da fuoco alla testa.

L’abitazione dove è stato trovato il cadavere risulta affittata ad un cittadino marocchino, al momento irreperibile.

Familiari e amici avevano denunciato la scomparsa, nella notte tra sabato 21 ottobre e domenica 22, della 38enne, dal Pallonetto Santa Lucia, temendo il peggio.

Julija viveva a Napoli da diciotto anni, e abitava con la famiglia del suo ex compagno, da cui ha avuto un figlio. La sera di sabato 21 ottobre ha riferito alla ex cognata che sarebbe andata a ballare in un locale nei pressi di Piazza Principe Umberto, poche ore dopo ha chiamato il figlio per sapere se fosse rientrato a casa. Da quella telefonata nessuno ha più avuto notizie di Julija. La notizia della scomparsa è arrivata anche sui canali nazionali grazie alla trasmissione RAI "Chi l'ha visto?". L'ultima volta Juliya è stata vista in un bar della stazione centrale mentre discuteva con un uomo origini maghrebine.

Sul caso indagano gli agenti del Commissariato di Polizia di Maddaloni, che hanno sequestrato il telefonino della donna.