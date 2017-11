Killer in azione a Casalnuovo, muore una donna: l'obiettivo era il figlio

Era Clemente Palumbo, 34 anni, il bersaglio dei killer, entrati in azione a Casalnuovo intorno alle 19.30. L'uomo era in auto, al posto di guida, quando gli sono stati esplosi contro dei colpi di arma da fuoco, che hanno ucciso la madre, Immacolata De Rosa, 55 anni, che si trovava sul sedile posteriore della vettura. In un primo momento non erano state trovate tracce di sangue sul sedile in cui era seduta la donna e si era ipotizzato che il decesso potesse essere stato provocato da un malore, ma il responso del medico legale giunto sul posto del delitto non lascia dubbi: ad uccidere Immacolata è stato un proiettile.

Clemente Palumbo è stato trasportato al Cardarelli, per le ferite riportate nell'agguato. Non è in pericolo di vita.