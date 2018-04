Investe e uccide un uomo in bici, poi scappa: in manette 26enne

Un 26enne domiciliato ad Acerra è stato arrestato dai Carabinieri di San Felice a Cancello con l'accusa di omicidio stradale.

Il giovane - come racconta Casertanews - ha investito ed ucciso con la sua auto, nella serata di ieri, un 50enne di nazionalità marocchina in bicicletta in via Napoli a San Felice a Cancello, scappando e cercando di far perdere le proprie tracce.

Ai Carabinieri sono bastate, però, poche ore per risalire a lui.

L’arrestato è stato sottoposto agli arresti domiciliari presso il proprio domicilio in attesa della celebrazione del rito ordinario.

