Uccide la madre e si barrica in casa /VIDEO

Pasquale De Falco si è barricato in casa, a Qualiano, dopo aver ucciso sua madre. Il 37enne, disabile psichico, armato di fucile da caccia regolarmente detenuto da suo padre, pare abbia esploso diversi colpi d'arma da fuoco all'indirizzo dei carabinieri intanto giunti sul posto, in via Campana 326.

In un primo momento si era ipotizzato che il 37enne avesse ferito mortalmente anche il padre, ma l'anziano era fuori casa ed è stato rintracciato dai militari. Il corpo della donna, invece, è stato immediatamente scorto a terra e privo di vita dai militari giunti sul posto.