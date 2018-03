Dramma in casa, muore la madre: 37enne tenta il suicidio lanciandosi dal balcone

Una 37enne, affetta da disturbi psichici, avrebbe spinto l'anziana madre (non è stato ancora accertato se in maniera accidentale o meno) 77enne facendola cadere per le scale. L'anziana è deceduta per le ferite riportate nella caduta.

La 37enne ha poi tentato il suicidio lanciandosi dal balcone di casa per la disperazione. La tragedia è avvenuta a Mugnano, in via Di Giacomo.

Sul posto è giunta un'ambulanza del 118, oltre ai carabinieri della compagnia di Marano, che indagano sull'accaduto.