Uccide la madre e si barrica in casa, il sindaco: "Il ragazzo dovrà spiegare perchè ha agito così"

"E' una tragedia sconvolge la città. Qui da noi non sono mai capitate in passato cose del genere, siamo sconvolti. La famiglia era conosciuta e mite. Il ragazzo dovrà dire perché ha agito così anche se nulla dovrebbe far scattare cose simili", sono le parole del sindaco di Qualiano Ludovico De Luca, pochi minuti dopo l'arresto di Pasquale De Falco, il 37enne che ha ucciso la madre barricandosi in casa.

Alle 21:00 circa un forte boato è stato distintamente udito dalla folla che si è radunata a Qualiano, nei dintorni dell'abitazione del 37enne Pasquale De Falco.

La lunghissima trattativa non ha avuto esito positivi e il boato sarebbe il segno dell'irruzione da parte delle forze speciali nell'appartamento. Successivamente diversi colpi d'arma da fuoco sono stati uditi. De Falco è stato arrestato ed è stato trasportato via, incolume.

"De Falco non ha opposto resistenza, il blitz è durato pochi minuti e l'uomo è stato immediatamente immobilizzato. Non ha esploso colpi d'arma da fuoco. Sarà trasportato in un reparto psichiatrico": lo riferiscono le forze dell'ordine, sul posto da questa mattina. L'uomo è stato portato via, ricoperto dagli insulti dei concittadini. Il 37enne ha ucciso la madre in mattinata, prima di iniziare una lunghissima trattativa con i carabinieri. De Falco, che ha alternato momenti di lucidità ad altri in cui appariva disorientato, soffre di disturbi psichici. Una storia d'amore finita male, anni fa, l'ha portato per due volte a tentare il suicidio.