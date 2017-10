Uccide il ladro entrato in casa per rubare: la vittima è napoletana

Sembrava una tranquilla domenica a Latina, prima che scattasse l'allarme in un'abitazione di via Palermo. Il proprietario dell'appartamento ha chiesto al figlio 47enne di andare a dare un'occhiata intorno alle 17.00, ma in casa c'erano effettivamente degli estranei. Il 47enne ha subito notato la presenza di una scala, servita ai ladri per entrare nell'appartamento. Francesco Palumbo, avvocato 47enne ha intimato ai tre malviventi di uscire dalla casa del padre, ma questi lo avrebbero aggredito. A questo punto sarebbero partiti dalla pistola, regolarmente detenuta dal legale, diversi colpi di arma da fuoco, che hanno centrato Domenico Bardi, uccidendolo. Il 41enne napoletano è stato colpito con due colpi all'emitorace sinistro.

I complici dell'uomo sono riusciti a scappare e a far perdere le proprie tracce.

Palumbo è stato ascoltato a lungo dalla polizia e dal magistrato. L'uomo è indagato in stato di libertà per eccesso colposo di legittima difesa.