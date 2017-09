Boscoreale, scoperto un lager per uccelli. Denunciato uomo di 58 anni

Un lager per uccelli in cui costringere esemplari di specie protette. E' quanto hanno scoperto a Boscoreale i carabinieri che hanno denunciato un 58enne del luogo per per detenzione illegale di fauna protetta. L'uomo, incensurato, aveva allestito in un terreno adiacente la sua abitazione, una gabbia per 55 uccelli di viarie specie. Intorno, trappole ed esche per catturarne altri. I caribinieri hanno provveduto ad aprire la cella e a liberare tutti i volatili.