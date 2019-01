Torna a casa ubriaco e si scaglia contro moglie e figlie: arrestato 45enne di Caivano

I carabinieri della tenenza di Caivano hanno arresto per maltrattamenti in famiglia un 45enne del luogo già noto alle forze dell'ordine. Ieri pomeriggio ancora una volta è tornato a casa ubriaco e, senza un motivo, ha impugnato dei coltelli e ha minacciato moglie e figlie. in casa sono intervenuti i militari dell’arma che hanno bloccato l’uomo nel vialetto di casa dove si aggirava ancora sotto l’effetto dell’alcool: lo hanno dunque bloccato e tratto in arresto.

Con loro la donna si è poi aperta, denunciando tutto quello che subiva da mesi: ingiurie, violenze e minacce che il 45enne ha pronunciato alla consorte anche alla presenza dei carabinieri. Adesso è ai domiciliari nell’abitazione di un parente. I tre coltelli sono stati sequestrati.