Ubriaco non si ferma all'alt: arrestato

Quando ha visto i lampeggianti dei carabinieri ha pensato bene di darsi alla fuga anziché fermarsi all'alt indicato dalla paletta. Dopo chilometri di inseguimento è finito comunque in manette con l'aggiunta dell'accusa di resistenza a pubblico ufficiale. I carabinieri della radiomobile di Torre Annunziata hanno arrestato un 29enne del posto trovato alla guida della sua auto ubriaco e senza patente.

L'uomo non si è fermato all'alt a via Caracciolo ed ha costretto gli uomini in divisa ad un inseguimento. Una volta arrestato è stato condotto all'ospedale di Boscotrecase dove è stato effettuato l'alcool test a cui è risultato positivo. Oltre a non avere la patente anche la vettura su cui viaggiava, una Toyota Yaris, era senza copertura assicurativa. Il 29enne è attualmente detenuto agli arresti domiciliari in attesa di essere giudicato con rito direttissimo.