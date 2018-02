Ubriaco alla guida prova a corrompere i Carabinieri: arrestato

I Carabinieri della compagnia di Giugliano in Campania hanno tratto in arresto a Varcaturo per resistenza a pubblico ufficiale, istigazione alla corruzione e guida in stato di ebbrezza alcoolica, un 44enne cittadino ucraino già noto alle forze dell'ordine.

L'uomo, alla guida di una Citroen, non aveva ottemperato all’alt dei militari dell’Arma ed è stato poi raggiunto su via Lago Patria dopo un inseguimento. Prima di essere immobilizzato, ha ingaggiato anche una breve colluttazione con i Carabinieri.

L’auto era priva di copertura assicurativa. L’uomo in evidente stato di ebbrezza, per evitare conseguenze il 44enne ha offerto agli operanti 50 euro affinché omettessero di procedere.

Arrestato, l'uomo è ora in attesa di rito direttissimo.