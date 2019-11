Ubriaco aggredisce i clienti di un bar: in manette

Non è bastata la sorella a calmarlo, c'è voluto l'arrivo dei carabinieri. È successo a Ercolano dove un un uomo ha aggredito i clienti di un bar. Il 38enne era ubriaco quando ha cominciato a inveire contro alcuni astanti per poi aggredirli. Con lui c'era la sorella che ha provato a calmarlo ma senza successo e subendo lei stessa un'aggressione.

L'ha presa a schiaffi e pugni e solo un uomo ha provato a difenderla. Così si è reso necessario l'intervento dei carabinieri della tenenza locale. La furia dell'uomo a quel punto si è scatenata contro gli uomini in divisa ma in quel caso è finita diversamente. È stato arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e verrà giudicato con rito direttissimo.