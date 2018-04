Pompei, il Papa contro l'omofobia dura solo poche ore: rimosso il poster di TvBoy a Pompei

È durato solo poche ore il poster affisso a Pompei dallo street artist TvBoy, questa notte protagonista anche a Napoli dove ha posizionato tre manifesti raffiguranti Pino Daniele, Totò e Maradona. A pochi metri dal Santuario di Pompei, invece, TvBoy aveva affisso l'immagine di Papa Francesco che manifesta contro l'omofobia: "L'amore vince", recitava il cartello sorretto dal Papa nel poster. La Protezione Civile della città di Pompei, questa mattina, è intervenuta in piazza per rimuovere il poster. Perché proprio a Pompei? TvBoy spiega le ragioni sul suo profilo Instagram: "Papa Francesco è pronto a manifestare in prima linea al Gay Pride di Pompei, perché anche in Italia siano riconosciuti i diritti delle coppie dello stesso sesso". A fine giugno in città è in programma il Gay Pride, corteo contestato da Forza Nuova con un manifesto definito da più parti "incivile".