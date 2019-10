Autostrade, riattivati 9 tutor tra Napoli e Campania: l'elenco

Autostrade ha riattivato 87 tutor in Italia dopo la sentenza del 14 agosto con cui la Cassazione ha ordinato un terzo passaggio in Corte d’Appello per la causa sulla contraffazione del brevetto.

In Campania sono stati riattivati sull'A30 su cinque tratte (Mercato San Severino-Nocera e Sarno-Palma verso nord e allacciamento A1-Nola, allacciamento A16-Palma e Sarno-Nocera verso sud) e sulla Tangenziale di Napoli su quattro (Camaldoli-Vomero e Fuorigrotta-Agnano verso Pozzuoli e Agnano-Fuorigrotta e Arenella-Capodimonte verso l’A1).